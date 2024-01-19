Muğla’da iki çocuk annesi Filiz’in ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

Muğla'daki Menteşe konutları bölgesinde park halinde bulunan Ali Olgun yönetimindeki otomobile bir araç çarparak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Filiz Erdem Ülgen ağır yaralanırken, araç sürücüsü Ali Olgun ise hafif yaralı olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan iki çocuk annesi Filiz Erdem Ülgen yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan araç ile ilgili sürücü tarafından verilen bilgi sonrası polis ve jandarma ekiplerince aracın yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaza yerinden kaçan sürücü Erkan Karagüllü Denizli istikametine seyir halindeyken yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü Karagüllü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.