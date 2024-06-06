Muğla’da inşaat yasağına sıkı denetim

Her yıl turizm bölgelerinde uygulanan inşaat yasağı, Muğla ve ilçelerinde 15 Mayıs'ta başlamıştı. Ancak bazı firmalar yasağa aldırış etmeden inşaat faaliyetlerine devam ediyor. Ağır tonajlı iş makinaları Bodrum sokaklarında tehlike saçıyor.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, inşaat yasağına uyulmaması konusuna el attı. Vali Akbıyık, "Turizm sezonunda Muğla'ya gelen misafirlerimizin rahatsız olmaması için inşaat yasağı konusundaki önlemler alıyoruz. Özensizlikleri gidermek için Bodrum'dan başlayarak kolluk kontrolleri başlatıyoruz" dedi.

YASAK 15 EKİM'DE SONA ERİYOR

İnşaat yasakları kapsamında altyapı çalışmaları ise ilgili kurumlardan izin alınarak yapılabilecek. 15 Ekim'de sona erecek yasakla ilgili Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından, ilçe kaymakamlıklarına genelgelerin tebliğ edildiği bildirildi.