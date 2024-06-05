Muğla’da insan kaçakçılarına darbe

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM, GKİT ve SİBER Şube Müdürlüklerince, Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, insan ticareti yapan ve yabancıları izinsiz olarak çalıştırdıkları tespit edilen bir işletmeye operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyon sonucunda, 8 şüpheli gözaltına alındı, 2'si İranlı 8 mağdur kadın kurtarıldı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol ve yurtdışına çıkma yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

İşletmede yapılan aramada, 2 ruhsatsız av tüfeği, ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca, 107 av tüfeği fişeği, 4 bıçak, 3 flash bellek, 2 hesap çizelgesi defteri, 3 pasaport, 17 cep telefonu, 2 sim kart ele geçirildi.