Muğla’da ’İnsanlık ölmemiş’ dedirten olay!

Milas Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Dursun Girgin, dün sabah Cumhuriyet Mahallesi'nde siyah bir naylon poşet gördü. Poşeti temizlik aracının içine atmak için alan Girgin, yerde içi para dolu bir cüzdanı fark etti. Girgin, yerden aldığı cüzdanı amirine teslim etti. Ekipler, cüzdanın sahibini bulmak için harekete geçti. İçinde yaklaşık bin lira olan cüzdanın üniversite öğrencisi Muhammet Arslan'a ait olduğu belirleyen ekipler, sahibine ulaştırdı. Girgin'in ayrıca daha önce de benzer şekilde cüzdan bularak teslim ettiği belirtildi.