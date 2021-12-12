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Giriş Tarihi: 12.12.2021 12:06

Muğla'da 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay!

DHA
Muğla’da ’İnsanlık ölmemiş’ dedirten olay!

Muğla Milas'ta belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Dursun Girgin 'İnsanlık ölmemiş' dedirtti... Yerde bulduğu içi para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı. Daha önce de benzer şekilde cüzdan bulup, teslim eden Girgin, "Cüzdanın sorunsuz bir şekilde ulaşmasından mutluyum" diye konuştu...

Milas Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak çalışan Dursun Girgin, dün sabah Cumhuriyet Mahallesi'nde siyah bir naylon poşet gördü. Poşeti temizlik aracının içine atmak için alan Girgin, yerde içi para dolu bir cüzdanı fark etti. Girgin, yerden aldığı cüzdanı amirine teslim etti. Ekipler, cüzdanın sahibini bulmak için harekete geçti. İçinde yaklaşık bin lira olan cüzdanın üniversite öğrencisi Muhammet Arslan'a ait olduğu belirleyen ekipler, sahibine ulaştırdı. Girgin'in ayrıca daha önce de benzer şekilde cüzdan bularak teslim ettiği belirtildi.

Cüzdanın üniversite öğrencisine ulaştırılmasından dolayı memnun olduğunu belirten Dursun Girgin, "Sabah çıktığımız saatte hava oldukça karanlıktı. Büyük bir naylon poşet gördüm. Poşeti almak için gittiğimde cüzdanı fark ettim ve yanıma aldım. Ardından müdürlüğümüze gelerek amirime teslim ettim. Öğrendiğim kadarıyla cüzdan sahibi genç bir kardeşimizmiş. Cüzdanın sorunsuz şekilde ulaşmasından son derece mutlu oldum" dedi.

Cüzdanı kendisine teslim edilen üniversite öğrencisi Muhammet Arslan, "Cüzdanımı kaybettiğimi fark edince endişelendim. Daha sonra yapılan anonsu duyunca belediyeye gittim ve kısa sürede cüzdanımı bana ulaştırdılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Muğla'da 'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay!
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