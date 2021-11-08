Muğla’da kaçak yapılarla mücadele sürüyor

Bu kapsam ekipler tarafından Özel Çevre Koruma Alanı sınırları içerisinde yer alan doğa harikası Akbük Koyu ile Kıran, Sarnıç ve Kuyucak Mahallelerinde imara aykırı ve mahkeme süreci tamamlanmış kaçak yapılar yıkıldı.

Bölgede bazı vatandaşların kaçak olan yapıları kendilerinin yıktığı görüldü. Yapı sahiplerinin imara aykırı yapıların yıkımını kendilerinin yapacağını belirtmesi üzerine yapı sahiplerine süre verildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından tespit edilen kaçak ve imara aykırı yapıların yıkımı için 81 il valiliğine gönderilen genelge sonrası, yıkım çalışması kapsamında idari ve yargı süreci tamamlanan, ayrıca almış oldukları 'yapı kayıt belgeleri' iptal edilen, Kıran, Sarnıç ve Kuyucak Mahallesi sınırındaki sahillerde başta olmak üzere muhtelif mahallelerde 70 adet kaçak yapının yıkımı yapılacak.