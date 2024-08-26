Muğla’da kan donduran olay! Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini katletti

Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesinde uzaklaştırma kararı olan M.K. (43), karısı S.K. ile sabah saatlerinde Akasya Sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., karısı S.K.'nın başına sert bir cisimle vurdu.

Bununla da yetinmeyen cani koca, yerdeki eşini defalarca bıçakladı. S.K., kanlar içinde yerdeyken, cani koca olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan S.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan koca, polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.