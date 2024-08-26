Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da kan donduran olay! Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini katletti
Giriş Tarihi: 26.8.2024 12:30 Son Güncelleme: 26.8.2024 12:57

Muğla’da kan donduran olay! Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini katletti

Muğla Menteşe’de uzaklaştırma kararı olan M.K. sokak ortasında karısı S.K.’yı defalarca bıçaklayarak kayıplara karıştı. Kanlar içinde hastaneye kaldırılan S.K. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cani koca, polis ekipleri tarafından aranıyor.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’da kan donduran olay! Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini katletti

Muğla'nın Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesinde uzaklaştırma kararı olan M.K. (43), karısı S.K. ile sabah saatlerinde Akasya Sokak üzerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., karısı S.K.'nın başına sert bir cisimle vurdu.

Bununla da yetinmeyen cani koca, yerdeki eşini defalarca bıçakladı. S.K., kanlar içinde yerdeyken, cani koca olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan S.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan koca, polis ekipleri tarafından her yerde aranıyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’da kan donduran olay! Uzaklaştırma kararı olan koca, eşini katletti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA