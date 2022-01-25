Muğla’da kar yağışı etkili oldu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla genelinde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Uyarının ardından Marmaris, Datça, Fethiye, Bodrum ve Menteşe ilçelerinde kar yağışı başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artıran yağıştan dolayı kar kalınlığı arttı. Marmaris'in Osmaniye, Bayır, Turunç, Dereözü bölgesinde kar etkili oldu. Yağış nedeniyle yüksek kesimlerdeki yollar trafiğe kapatıldı.

Datça'da ilk kez kar yağışını gören vatandaşlar keyfini yaşamaya başladı. O anları görüntüledi. Mesudiye ve Palamutbükü'nde etkili olan kar yağışından dolayı yollarda kar birikmeye başladı. Kar yağışı nedeniyle giriş ve çıkışlar riskli olduğu için, yetkililer mecbur kalınmadıkça yolların kullanılmaması uyarısında bulundu. Ekipler, yol temizleme çalışmalarına devam eti.

Kar yağışı Bodrum'da da kendisini gösterdi. Tatil cennetinin yüksek kesimleri beyaza büründü. Yağışların aralıklarla sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Kar yağışını gören bazı vatandaşlar, kendini dışarı attı. Karın keyfini yaşayan Muğlalılar, o anları görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Kardan dolayı ulaşıma kapatılan yollarda ekipler çalışma yaptı. Yolda kalan sürücülere yardım edildi. Vatandaşlara gerekmedikçe yola çıkmamaları ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.