Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da kar yağışı etkili oldu
Giriş Tarihi: 25.1.2022 00:19 Son Güncelleme: 25.1.2022 01:02

Muğla’da kar yağışı etkili oldu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’da kar yağışı etkili oldu

Gözde turizm merkezi Muğla’da, akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Marmaris, Datça ve Bodrum ilçelerinin yüksek kesimleri beyaza büründü. Bazı yollar trafiğe kapatıldı. Ekipler, çalışma başlattı. Vatandaşlara gerekmedikçe dışarıya çıkmamaları konusunda uyarı yapıldı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla genelinde kar yağışı beklendiğini duyurdu. Uyarının ardından Marmaris, Datça, Fethiye, Bodrum ve Menteşe ilçelerinde kar yağışı başladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde etkisini artıran yağıştan dolayı kar kalınlığı arttı. Marmaris'in Osmaniye, Bayır, Turunç, Dereözü bölgesinde kar etkili oldu. Yağış nedeniyle yüksek kesimlerdeki yollar trafiğe kapatıldı.

Datça'da ilk kez kar yağışını gören vatandaşlar keyfini yaşamaya başladı. O anları görüntüledi. Mesudiye ve Palamutbükü'nde etkili olan kar yağışından dolayı yollarda kar birikmeye başladı. Kar yağışı nedeniyle giriş ve çıkışlar riskli olduğu için, yetkililer mecbur kalınmadıkça yolların kullanılmaması uyarısında bulundu. Ekipler, yol temizleme çalışmalarına devam eti.

Kar yağışı Bodrum'da da kendisini gösterdi. Tatil cennetinin yüksek kesimleri beyaza büründü. Yağışların aralıklarla sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Kar yağışını gören bazı vatandaşlar, kendini dışarı attı. Karın keyfini yaşayan Muğlalılar, o anları görüntüleyerek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Kardan dolayı ulaşıma kapatılan yollarda ekipler çalışma yaptı. Yolda kalan sürücülere yardım edildi. Vatandaşlara gerekmedikçe yola çıkmamaları ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Enis Arıkan ve Ezgi Mola'nın kilo verme yöntemi duyanları şaşırttı! 16 kilodan böyle kurtuldular...
Son dakika: Vali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da kamu çalışanlarına idari izin
Kar İstanbul'u esir aldı: Sürücüler yolda kaldı, trafik yüzde 90!
Dünya Rusya ve Ukrayna'yı konuşurken Çin'den flaş hamle! 39 savaş uçağı ile girdi...
Son dakika: Ukrayna krizinde durum ciddileşiyor! ABD teyakkuza geçti
SON DAKİKA! Usta oyuncudan acı haber! Ayberk Pekcan hayatını kaybetti! Ayberk Pekcan kimdir, neden öldü?
Son dakika: THY'den İstanbul Havalimanı kararı! O tarihe kadar durduruldu
SON DAKİKA: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya duyurdu! Trakya'dan İstanbul'a geçişler yasaklandı! E-5 trafiğe kapatıldı...
İbrahim Tatlıses’ten sonra oğlu Ahmet Tatlı’yı da… Kader mi tesadüf mü?
Sol bek oyuncusu kaleye geçti! Kamerun - Komorlar maçında ilk şutta teslim oldu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’da kar yağışı etkili oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA