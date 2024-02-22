Muğla’da karakulağa takip cihazı takıldı

Muğla'da 2021 ve 2022 yılında çıkan orman yangınlarından dolayı yaban hayatı ciddi zarar görmüştü. Özellikle Bördübet'te Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilen alan da tahrip olmuştu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Yaban Hayatı Uzmanı Dr. Yasin İlemin ve ekibi, bölgede yaban hayatının yeninden canlanması için çalışmalara başladı.

BÖLGE POPÜLASYONU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Yasin İlemin ve ekibi, çalışmalarının sonucunda Türkiye'de bir ilke imza attı. Bir buçuk yıldır süren çalışma sonucunda İlemin ve ekibi tarafından 7,5 kilogram ağırlığındaki bir dişi bir karakulağa (Caracal caracal) uydu vericisi takıldı. Karakulağa, 'Ayda' ismi verilerek tekrar doğaya salındı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yasin İlemin, "Onlara zarar vermeden özel tekniklerle yakalayarak uydu vericisi yardımı ile onların ekolojilerini ve biyolojilerini daha iyi anlamak için çalışıyoruz. Son 1 yıldır yangın geçirmemiş 4 farklı noktada bulunan yakalama tuzakları ile çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan birine geçtiğimiz gece Ayda girdi ve yakalandı. Foto-kapanlardan gelen sinyalinin hemen ardından 53 dk içinde Ayda'nın bulunduğu dağlık ve el değmemiş alana sabaha karşı 02:00 civarında ulaştık. Ayda üzerinde ilk görsel muayeneyi kardeşim Veteriner Hekim Dr. milemin20 yaptı. Sağlıklı olduğunu anladıktan sonra onu hemen anesteziye aldı. Ardından kısa süre içinde Ayda'nın gerekli ölçümlerini yaptık ve onun için çok hafif olan UHF vericili GPS tasmasını boynuna yerleştirdik. Herhangi bir komplikasyon olmadan kendisini tekrar uyandırarak doğaya geri bıraktık. Ayda, büyük orman yangınlarından sonra karakulak popülasyonlarının alan kullanımını anlamamız için bize ilkin verileri sunacak. Çok değerli bir kız. Kendisinden genetik örnekler de aldık. Dişi olması bölge popülasyonu için çok önemli. Alanda erkekler de var ve her türlü olumsuzluğa karşın alanda üreme kapasitesi yüksek bir popülasyon olduğunu biliyoruz. Anadolu topraklarında 2000 kadar kalmış karakulaklar için çok önemli öncü bilgileri Ayda bizlere sağlayacak. Onu takip etmeye ve sizi bilgilendirmeye devam edeceğiz" dedi.