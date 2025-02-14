Muğla’da "Kaskın kapalı yolun açık olsun" projesi kapsamında 4 bin broşür dağıtıldı

Muğla'da tescilli araç sayısında motosiklet ve motorlu bisiklet sayısı 1'inci sırada olduğu belirtildi. Buna göre kişi başına düşen motosiklet ve motorlu bisiklet sayısında Muğla'nın tüm iller arasında 1'inci sırada yer aldı.

2024 yılında meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yapılan analizleri sonucunda kazaya karışan araç cinsi olarak yaklaşık yüzde 50 oranında kazaya motosiklet ve motorlu bisiklet cinsi aracın karıştığı tespit edildi. Kazaya karışan sürücü ve yolcuların Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen şartlara uygun olmayan kask türü kullandıkları ve koruyucu ekipman kullanımının yok denecek kadar az olduğu belirlendi.

Yapılan bilimsel çalışmalar ve hastanelerden alınan veriler doğrultusunda kazaya karışan motosiklet ve motorlu bisiklet sürücü ve yolcularının en fazla darbeyi çene kısımlarından aldıkları belirlendi. Koruyucu özelliği en fazla olan kask türü olan Kapalı Kask türü ile koruyucu ekipman kullanımının öneminin anlatılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla Muğla İl Jandarma Komutanlığınca "Kaskın Kapalı Yolun Açık Olsun" projesi Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık'ın olurları ile 2 Aralık 2024 tarihinden itibaren uygulamaya başlandı.

Proje kapsamında motosiklet/motorlu bisiklet sürücülerine dağıtılmak üzere üzerinde "Kaskın Kapalı Yolun Açık Olsun" kampanya adı ile kask çeşitleri ile kaza anında sürücü ve yolcuların kafa bölgesinden darbeyi aldıkları bölümlerin gösterildiği görseller, motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımını esnasında kullanılması gereken koruyucu ekipmanların gösterildiği görseller, güvenli motosiklet kullanımı videonun izlenmesi için oluşturulan karekod, aşırı ve uygun olmayan hızın etkilerinin gösterildiği görseller ve açıklamalar bulunan 4 bin broşürün olarak basımı sağlandı ve trafik Jandarması timleri tarafından vatandaşlara dağıtımına başlandı.