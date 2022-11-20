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Giriş Tarihi: 20.11.2022 12:22 Son Güncelleme: 20.11.2022 13:54

Muğla’da kaybolan çocuk bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ailesi ile birlikte gittiği zeytin toplamaya giden 7 yaşındaki Yavuz Berk Cengiz kayboldu. Otizm rahatsızlığı olan Cengiz, arama çalışmaları sonucu sağ olarak bulundu.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’da kaybolan çocuk bulundu

Muğla Menteşe'de 7 yaşındaki Yavuz Berk Cengiz, ailesiyle Akbük Koyu yakınlarındaki zeytinleri toplamaya gitti. Aile, akşam saatlerinde otizmli Yavuz Berk Cengiz'in kaybolduğunu fark etti.

Zeytinlikte kaybolan Cengiz, tüm aramalara rağmen bulamadı. Çocuğu bulamayan aile durumu Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye AFAD, UMKE, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sağlık personelleri ve komando timi sevk edildi. Cengiz'i arama çalışmaları başlatıldı. Ekipleri, yoğun çalışmaları sonucu Cengiz, sabah saatlerinde sağ olarak bulundu.

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Muğla’da kaybolan çocuk bulundu
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