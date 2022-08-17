Muğla’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Milas-Ören kara yolunda meydana geldi. Harun Ceyran yönetimindeki 32 ACB 318 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Baki Adaş'ın (37) hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada otomobil sürücüsü Harun Ceyran ile araçta bulunan Mikail Çetin, Ferhat Akbaba ve Tarkan Karaşal ise yaralandı.