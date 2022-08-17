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Giriş Tarihi: 17.8.2022 21:22

Muğla'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

DHA
Muğla’da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Milas-Ören kara yolunda meydana geldi. Harun Ceyran yönetimindeki 32 ACB 318 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Baki Adaş'ın (37) hayatını kaybettiğini tespit etti. Kazada otomobil sürücüsü Harun Ceyran ile araçta bulunan Mikail Çetin, Ferhat Akbaba ve Tarkan Karaşal ise yaralandı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Yaralılar ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Adaş'ın cansız bedeni ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Muğla'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
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