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Giriş Tarihi: 17.4.2022 23:56 Son Güncelleme: 18.4.2022 00:21

Muğla'da korkunç cinayet! Başına çekiçle vurarak öldürdü

DHA
Muğla’da korkunç cinayet! Başına çekiçle vurarak öldürdü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Cesim İşgör (26), tartıştığı ev arkadaşı Gürol Uslu'yu (56) başına çekiçle vurarak öldürdü

Olay, saat 22.00 sıralarında Fethiye'nin Akarca Mahallesi Tarık Mora Caddesi'ndeki bir evde meydana geldi. Cesim İşgör ile ev arkadaşı Gürol Uslu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından İşgör, ev arkadaşı Uslu'nun başına çekiçle vurdu. Uslu aldığı darbe ile yere yığılırken olayın ardından Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden İşgör, ev arkadaşının başına çekiçle vurarak öldürdüğünü söyledi.

Eve giden polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Uslu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Uslu'nun cesedi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İşgör'ün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Muğla'da korkunç cinayet! Başına çekiçle vurarak öldürdü
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