Muğla’da korkunç olay! Kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinden gelen cinayet haberi deyim yerinde ise kan dondurdu.

Edinilen bilgiye göre, Derya Gül (36) ile arkadaşı Sahabe Semi Sayın (40) arasında Karaçulha Mahallesi'ndeki evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine evin önünde tabancayla Derya Gül'e ateş eden Sahabe Semi Sayın, otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Sahabe Semi Sayın ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.