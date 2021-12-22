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Giriş Tarihi: 22.12.2021 22:23

Muğla'da korkunç olay! Kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti

İHA
Muğla’da korkunç olay! Kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Tartıştığı eski kız arkadaşını öldüren şahıs, aynı silahla kendini vurarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinden gelen cinayet haberi deyim yerinde ise kan dondurdu.

Edinilen bilgiye göre, Derya Gül (36) ile arkadaşı Sahabe Semi Sayın (40) arasında Karaçulha Mahallesi'ndeki evde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesi üzerine evin önünde tabancayla Derya Gül'e ateş eden Sahabe Semi Sayın, otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Sahabe Semi Sayın ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Muğla'da korkunç olay! Kız arkadaşını öldürdükten sonra intihar etti
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