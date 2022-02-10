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Giriş Tarihi: 10.2.2022 15:28 Son Güncelleme: 10.2.2022 15:36

Muğla'da korkutan kaza

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’da korkutan kaza

Milas-Bodrum karayolunda Meşelik Kavşağı’nda bir tır ve 5 aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı.

Milas-Bodrum karayolunda Meşelik Kavşağı'nda bir tır ve 5 aracın çarpışması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada araçlarda bulunan toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun çok ağır olduğu öğrenildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları çıkardı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastanelere götürerek tedavi altına alındı.



Kaza sebebiyle yol trafiğe kapandı ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik güçleri ise kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Muğla'da korkutan kaza
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