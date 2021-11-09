Muğla’da kütüphanesiz okul kalmayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, 26 Ekim 2021 tarihinde açılışını yaptığı 'Kütüphanesiz Okul Kalmasın Projesi' Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle ülke genelinde başlatılmıştı.

Proje amacının öğrencilerimize okuma kültürünü kazandırarak öğrencilerimizin araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, onları hayata ve geleceğe hazırlamak olduğunu belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı, proje kapsamında kütüphanesi olmayan okullara yeni kütüphane yapılması ve okullardaki mevcut kütüphanelerin de yenileceğini belirtti.



Güncellenecek veya yeni yapılacak kütüphanelerin kitap ihtiyaçlarının Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından destekleneceğini kaydeden Orhan Tavlı, kaymakamlara il genelinde "Kasım ayı içerisinde kütüphanesiz okul kalmasın" talimatını verdi. Gerek devletin desteği gerekse de Muğla'da hayırsever desteğinin alınmasının önemini vurguladı.