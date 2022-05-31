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Giriş Tarihi: 31.5.2022 17:07 Son Güncelleme: 31.5.2022 17:10

Muğla’da matematik öğretmenlerine mucitlik eğitimi﻿

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’da matematik öğretmenlerine mucitlik eğitimi﻿

Millî Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve üniversiteler iş birliğinde başlatılan “Matematik Seferberliği” ve Muğla Valiliği himayelerinde yürütülen “Mucit 48 Geleceği Tasarlıyorum Projesi” kapsamında, Muğla’daki matematik öğretmenlerine mucitlik eğitimleri verildi.

Matematik Seferberliği bünyesinde çalışmalar yapan 48 öğretmen, Muğla Valiliği himayelerinde yürütülen "Mucit 48 Geleceği Tasarlıyorum Projesi" ile Lego Education Mindstorms EV3 ve Microbit Maker üzerine eğitim aldılar.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Teknik Destek Programı kapsamında, Muğla Bilim ve Sanat Merkezinin ev sahipliğinde, 5 gün boyunca devam eden "Lego Education Mindstorms EV3 ve Microbit Maker" eğitici eğitimleri, Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zülfü Genç tarafından verildi.

Robotik kodlama ve tasarım oluşturma üzerine teorik ve uygulamalı eğitimler alan öğretmenler; hem öğrendiler hem eğlendiler. Legolarla yaratıcı tasarımlar yapan öğretmenler, eğitimlerin sonunda kendi oluşturdukları yazılımlarla dragster yarışı yaptılar. 5 günün sonunda katılım belgesi alan öğretmenler, kendi okullarında takımlar kurarak öğrencilere robotik kodlama, otomasyon, yazılım ve tasarım oluşturma üzerine eğitim verebilecekler. Proje ile ilimizin patent ve inovasyon sayılarında gözle görülür artış hedefleniyor.

Eğitimleri gerçekleştiren Fırat Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Zülfü Genç, projeye ilişkin olarak şunları ifade etti: "Tüketen değil üreten bir nesil için kodlama çok önemli. Kod yazmak, teknolojiyle şekillenen bir gelecekte öğrencilerin başarılı olması için vazgeçilmez bir beceri. Kodlama sayesinde öğrenciler, robotları yürüten ve uçan dronları kontrol eden programlar geliştirebiliyorlar. Proje ile öğretmenlerin mesleki gelişimlerine katkıda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum." dedi.

İl Millî Eğitim Müdürü Emre Çay "Bakanlığımızın başlattığı Matematik Seferberliği ve Valiliğimiz himayelerinde GEKA destekli "Mucit 48" projesi ile öğretmenlerimiz kendilerini mesleki anlamda geliştirirken robotik ve yapay zekâ gibi geleceğin meslekleri konusunda öğrencilerimize ilham kaynağı olacaklarını, onlara yeni ufuklar açacaklarını düşünüyorum. Başta Bakanlığımız olmak üzere Muğla Valiliğimize, eğitimlere katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyor; öğretmenlerimize başarılar diliyorum." dedi

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Muğla’da matematik öğretmenlerine mucitlik eğitimi﻿
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