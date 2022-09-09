Muğla’da maytapla ormanı yaktılar

Muğla'nın Dalaman ilçesi Kargınkürü Mahallesi Kıryer Mevkiinde 8 Eylül'de orman yangını ihbarı alındı. İhbar üzerine olaya Dalaman İlçe Jandarma Komutanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından müdahale edilmiştir.

Yangından dolayı 5 dönüm ormanlık alan ve yaklaşık 60 elli yıllık meşe ve çam ağacı zarar görmüş yangın söndürülerek soğutma çalışmaları başlatıldı.

Jandarma ekipleri sabotaj ihtimaline karşı şüphelilerin tespiti için özel ekip kurudu. Yapılan araştırma ve inceleme sonucu bölgede şüpheli olarak değerlendirilen araç tespit edildi. Bahse konu araç kısa sürede ele geçirilerek, araç içerisinde F.Ç., M.V., A.A. ve Y.D. yakalandı.

İTİRAF ETTİLER

Şüpheliler F.Ç., M.V., A.A. ve Y.D. ifadelerinde satın aldıkları maytapları, aracın camından dışarıya atmak suretiyle yangına sebebiyet verdiklerini itiraf etti. Bunun üzerine şüpheliler gözaltına alındı.