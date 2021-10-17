Muğla’da öğrencilere aşı kampanyası

Covid-19 ile mücadelede toplumsal bağışıklığın kazanılma sürecine destek olmak, il ve ülke genelinde aşılanma oranlarının artırılmasını sağlamak amacıyla Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muğla İl Halk Sağlığı Merkezi Başkanlığı iş birliği ile ortaöğretim öğrencilerine yönelik Aşı Kampanyası başladı. Bu kapsamda, aşı kampanyası Menteşe Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin katılımıyla başladı. Ebeveynlerinin e-nabız üzerinden oluşturdukları taleple aşı kampanyasına katılan öğrencilere, toplantı salonunda sağlık ekipleri tarafından ilk doz aşıları yapıldı. Aşı olan öğrenciler, tüm arkadaşlarını aşı olmaya davet etti. Kampanya startının verildiği Menteşe Şifa Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden sonra diğer okullarda da aşı uygulamalarına devam edilecek.

EN BÜYÜK SİLAH AŞI

Aşılama kampanyasına destek veren herkese teşekkür eden Muğla Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Eriş Başaran Akça, "Salgından kurtulmanın tek kurtuluş yolu aşı. Kovid-19 virüsü, diğer hiçbir virüse benzemiyor. Korkunç derecede bulaşıcı, korkunç derecede öldürücü bir virüs. Virüsler de bizim gibidir, her zaman hayatta kalmak ister. Koranavirüs de canlılığını sürdürebilmek için şu anda tüm dünya ile savaşıyor. Bunun içinden çıkılacak tek yol, toplumsal bağışıklığı sağlamak. Toplumsal bağışıklığı iki türlü sağlarsınız, ya hastalığı geçirirsiniz ya da hastalığa karşı aşı olursunuz. Şu anda bizim elimizdeki en büyük silah çok şükür ki aşı." dedi.