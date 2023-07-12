Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da orman yangını!
Giriş Tarihi: 13.7.2023

Muğla’da orman yangını!

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Muğla’da orman yangını!
Muğla'nın Milas ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgârın etkisiyle yayılan alevlerin dumanları gökyüzünü kapladı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Milas ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Güvercinlik Şefliği Boğaziçi bölgesinde rüzgârın etkisiyle yayılan alevlerin dumanları gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgede paniğe neden olan yangına çok sayıda hava ve kara ekibi müdahale etmeye başladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: İstanbul’da kan donduran vahşet! Derin dondurucuda bulunan cesedin kimliği belli oldu
CHP Genel Merkezi'ne gelen Tanju Özcan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Derhal istifanı açıkla
Son dakika | Başkan Erdoğan: İsveç'in NATO'ya katılım sürecinde karar TBMM'nin
Başkan Erdoğan'dan Seyyid Abdulbaki Elhüseyni için başsağlığı mesajı
Mars’ta büyük keşif! Çin aracı 400 bin yıllık detayı buldu
SON DAKİKA: Balıkesir Susurluk'da korkutan deprem
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Japonya'daki biri Londra'ya mı daha yakındır, yoksa Paris'e mi?
SON DAKİKA | Fenerbahçe, Sebastian Szymanski'yi resmen duyurdu! İşte yıldız ismin bonservisi...
Kemal Kılıçdaroğlu akıl hocası Rasim Bölücek'ten vazgeçemedi: Enver Altaylı'ya yakınlığıyla biliniyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’da orman yangını!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA