Muğla’da orman yangını!

Muğla'nın Milas ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgârın etkisiyle yayılan alevlerin dumanları gökyüzünü kapladı. Yangına havadan ve karadan müdahale başladı. Milas ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Güvercinlik Şefliği Boğaziçi bölgesinde rüzgârın etkisiyle yayılan alevlerin dumanları gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgede paniğe neden olan yangına çok sayıda hava ve kara ekibi müdahale etmeye başladı.