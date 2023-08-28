Muğla’da otelde silahlı çatışma! 1 ölü, 3 yaralı

Ardahan B. (22) ve Yiğitcan B. (22) kendi imkanlarıyla özel hastaneye götürülürken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ömer Ataş'ın (28) yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılardan Mert Ali A. (17) da ilk müdahalenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ömer Ataş'ın cenazesi, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürdürülürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.