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Giriş Tarihi: 4.8.2023 22:16

Muğla’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Muğla’da otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı

İHA
Muğla’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza, Yatağan-Menteşe karayolu Salihpaşalar mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 E 2014 plakalı otomobilin motosiklete çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, Samet Baş (18) ve Ramazan Kara'nın (52) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan İlyas K. ve Egem K. ise ambulansla Muğla'daki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle ekipler karayolunda önlem alırken, ulaşım tek şeritten sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Muğla’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
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