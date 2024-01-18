Muğla’da otomobilin çarptığı araçta yaralanan kadın öldü! Kaçan sürücü yakalandı

Muğla'daki Menteşe konutları bölgesinde park halinde bulunan Ali Olgun yönetimindeki otomobile bir araç çarparak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Filiz Erdem Ülgen ağır yaralanırken, araç sürücüsü Ali Olgun ise hafif yaralı olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Filiz Erdem Ülgen yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan araç ile ilgili sürücü tarafından verilen bilgi sonrası polis ve Jandarma ekiplerince aracın yakalanması için çalışma başlatıldı. Kazaya karışarak kaçan Erkan Karagüllü yönetimindeki araç Denizli istikametine seyir halinde iken Gazeller Jandarma karakol ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.