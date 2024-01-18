Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da otomobilin çarptığı araçta yaralanan kadın öldü! Kaçan sürücü yakalandı
Giriş Tarihi: 18.1.2024 18:53 Son Güncelleme: 18.1.2024 18:54

Muğla’da otomobilin çarptığı araçta yaralanan kadın öldü! Kaçan sürücü yakalandı

Muğla’da bir otomobil park halindeki araca çarptı. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Filiz Erdem Ülgen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan otomobil sürücüsü Erkan Karagüllü Denizli istikametinde yakalandı.

Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Muğla’da otomobilin çarptığı araçta yaralanan kadın öldü! Kaçan sürücü yakalandı

Muğla'daki Menteşe konutları bölgesinde park halinde bulunan Ali Olgun yönetimindeki otomobile bir araç çarparak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Filiz Erdem Ülgen ağır yaralanırken, araç sürücüsü Ali Olgun ise hafif yaralı olarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Filiz Erdem Ülgen yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası olay yerinden kaçan araç ile ilgili sürücü tarafından verilen bilgi sonrası polis ve Jandarma ekiplerince aracın yakalanması için çalışma başlatıldı. Kazaya karışarak kaçan Erkan Karagüllü yönetimindeki araç Denizli istikametine seyir halinde iken Gazeller Jandarma karakol ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Muğla’da otomobilin çarptığı araçta yaralanan kadın öldü! Kaçan sürücü yakalandı
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