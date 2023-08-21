Muğla’da parkta erkek cesedi bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesi Ragıp Bey Caddesinde bir bankın yanında bir erkek şahsın yerde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesi sonucu hayatını kaybeden şahsın Ali Acar olduğu tespit edildi. Menteşe'nin Akyer Mahallesi'nden olduğu öğrenilen Acar'ın cesedi inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.