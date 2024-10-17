Muğla’da peş peşe orman yangını! Yerleşim yerlerini sardı

Muğla'nın Ortaca ile Dalaman ilçesinde peş peşe henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ortaca ilçesinin Okçular Mahallesi ve Dalaman Taşbaşı Mahallesinde yakın noktada çıkan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Dalamanda yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan yangına ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın yerleşim yerlerini sardı.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Yangınla ilgili Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, vatandaşlara çağrıda bulundu. Durmuş, "Taşbaşı Mahallesi'nde çıkan yangın nedeniyle tüm vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını ve tedbirli hareket etmelerini, özellikle çevre mahallelerde traktörü, su tankeri bulunan vatandaşlarımızın müdahale için Taşbaşı Mahallesi'ne gelmesini rica ediyoruz. Duyarlılığınız için teşekkür ederiz" dedi.