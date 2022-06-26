Muğla’da plajda dehşet anları! Mısır tezgahını kurşun yağmuruna tuttu: 1 kişi hayatını kaybetti

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Karadere Özlen Plajında, akşam saatlerinde silahlı bir kişi dehşet saçtı. Kimliği henüz belirlemeyem bir kişi pompalı tüfekle, haşlanmış mısır satan baba oğula ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık be emniyet ekipler sevk edildi. Silahlı saldırı sonucu mısır satıcısı Bahadır Akçaal (21) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Mustafa Akçaal ve Ramazan Takar yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırgan her yerde aranıyor.