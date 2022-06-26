Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da plajda dehşet anları! Mısır tezgahını kurşun yağmuruna tuttu: 1 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 26.6.2022 21:33 Son Güncelleme: 26.6.2022 21:51

Muğla’da plajda dehşet anları! Mısır tezgahını kurşun yağmuruna tuttu: 1 kişi hayatını kaybetti

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’da plajda dehşet anları! Mısır tezgahını kurşun yağmuruna tuttu: 1 kişi hayatını kaybetti

Muğla Seydikemer’deki plajda, silahlı bir kişi dehşet saçtı. Plajdaki mısır satan baba-ogulun tezgahını kurşun yağmuruna tuttu. Olayda 21 yaşındaki  Bahadır Akçaal hayatını kaybetti. 2 kişi yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Karadere Özlen Plajında, akşam saatlerinde silahlı bir kişi dehşet saçtı. Kimliği henüz belirlemeyem bir kişi pompalı tüfekle, haşlanmış mısır satan baba oğula ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık be emniyet ekipler sevk edildi. Silahlı saldırı sonucu mısır satıcısı Bahadır Akçaal (21) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Baba Mustafa Akçaal ve Ramazan Takar yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ile ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırgan her yerde aranıyor.

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Muğla’da plajda dehşet anları! Mısır tezgahını kurşun yağmuruna tuttu: 1 kişi hayatını kaybetti
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