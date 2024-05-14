Muğla’da Şaban Ataş cinayetinde gözaltı sayısı 5’e yükseldi

Muğla Seydikemer ilçesinde 22 Mart tarihinde ortadan kaybolan Şaban Ataş'tan (52) bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine aile üyeleri "Müge Anlı ile Tatlı Sert"e katıldı. Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, canlı yayın çıkışında baş başa görüştüğü Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etti.

ŞOK İTİRAF: ŞABAN'I İPLE BOĞDU

"Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" diyen Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi. Bu itirafın ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Sarıyer mevkiine giden polisler, üzeri taşlarla örtülü bir erkek cesediyle karşılaştı.

Şaban Ataş'a ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca kasten adam öldürme suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Karabulut, 2 oğlu ve annesi ile Burhanettin Öztürk olman üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alındı.