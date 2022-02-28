Muğla’da sağlıkçılar kaza yaptı: 3 yaralı!

Savrulan otomobil, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Karadere 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli ambulans şoförü Fatih Ekiz, hemşire Elif Balcı (28) ile ebe Medine Yalçın (35) yaralandı.