Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da sahte dolar operasyonu; 6 gözaltı
Giriş Tarihi: 1.2.2022 15:57

Muğla'da sahte dolar operasyonu; 6 gözaltı

DHA
Muğla’da sahte dolar operasyonu; 6 gözaltı

Muğla'da polisin düzenlediği operasyonda 52 bin 700 sahte dolar ele geçirilirken, 6 kişi gözaltına alındı.

Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Amirliği ekipleri, Köyceğiz ilçesinde bir bankanın ATM'si üzerinden yüklü miktarda sahte dolar yatırıldığı bilgisine ulaştı. ATM kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Köyceğiz ve İstanbul'da dün sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda O.A., A.E., C.K., G.D., M.H. ve B.G. evlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 52 bin 700 sahte dolar ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.E., G.D. ve C.K., tutuklandı, O.A., B.G. ve M.H. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan ilk talimat: Taviz yok
Fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin sır ölümünün perde arkasından kıskançlık krizi çıktı!
Son dakika haberi | Sevgilisi ile ilişkisi olduğunu öğrendiği arkadaşına kabusu yaşattı: Jiletli dehşet
Son dakika - Türkiye dünyanın üretim üssü olacak! TOGG gibi stratejik yatırımlar var...
MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İmamoğlu'na çağrı! Balığı tuzlayıp yolları unutanlar derhal istifa etmelidir
Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası duyurdu! 3 yeni destek paketi geliyor
Bugün ölümü imzalanacaktı! Türkiye'ye getirilen Dilara Şahin'in ailesi konuştu: Büyük bir gurur
Destan’ın ‘Akkız’ı Ebru Şahin: Kim demiş aksiyon erkek işi diye...
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! Elektrik faturalarında yeni düzenleme
Rusya'dan ABD'ye rest: Geri adım atmayacağız
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla'da sahte dolar operasyonu; 6 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA