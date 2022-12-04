Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da sahte içkiden 2. ölüm: Arkadaşından 17 gün sonra yaşamını yitirdi
Giriş Tarihi: 4.12.2022 13:42 Son Güncelleme: 4.12.2022 13:43

Muğla'da sahte içkiden 2. ölüm: Arkadaşından 17 gün sonra yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılıp hayatını kaybeden Hasan Rıfat Tumanbay'ın (58) yanındaki arkadaşı Ahmet Barut Berge (65) de 17 gün sonra yaşamını yitirdi.

DHA
Muğla’da sahte içkiden 2. ölüm: Arkadaşından 17 gün sonra yaşamını yitirdi

Eskiçeşme Mahallesi'nde oturan, evli ve 1 çocuk babası Hasan Rıfat Tumanbay ile arkadaşı Ahmet Barut Berge, iddiaya göre, 15 Kasım'da sahte içki içti. Tumanbay'ın sabah fenalaştığını fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Zehirlenme şüphesiyle özel hastaneye kaldırılan Tumanbay, hayatını kaybetti. Evinde fenalaşan Ahmet Barut Berge ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen evli ve 3 çocuk babası Berge, arkadaşından 17 gün sonra dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mimar olduğu belirtilen Berge'nin cenazesi Bodrum'a getirildi.

Berge'nin cenazesinin defnedilmek üzere İstanbul'a gönderileceği bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Perde arkasındaki savaş kameralara yansıdı: İmamoğlu'nun elini sıkmadılar! CHP'nin programında dikkat çeken görüntüler
ASGARİ ÜCRET-EYT SON DAKİKA: TİSK Başkanı: Bakan Bilgin az önce müjdeyi paylaştı
SON DAKİKA | Şanlıurfa'da korkutan patlama! Yaralılar var
CHP'nin fonladığı Tele 1 bile dayanamadı yayını kesti! CHP'li gazeteci isyan etti: Vizyonsuzluk budur...
Aslı Baykal’dan ABD’li danışman göndermesi
Son dakika | HDP'nin mezarcısı bakın kim çıktı! Talimat elebaşı ağabeyden nakliye kardeşten
Ankara Büyükşehir Belediyesi çiftçilerin tarlasına çöktü
Altılı masayı yerden yere vurdu: Bu sisteme oy vermem
Aksaray’da eski nişanlı dehşeti: 15 yaşındaki Melike’yi başından vurarak öldürdü
Zeytinyağına sadece birkaç damla damlatın! Vücudunuzdaki tüm toksinleri temizliyor, organları yeniliyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla'da sahte içkiden 2. ölüm: Arkadaşından 17 gün sonra yaşamını yitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA