Muğla’da Samet Demir öldürülmüştü! Cinayetin sebebi belli oldu!

Olay, 24 Kasım günü saat 23.30 sıralarında, Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında telefonla konuşan Samet Demir, tabancayla göğsünden ve bacaklarından vuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Demir, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, olay sonrası Ş.K.'yi gözaltına aldı. Ş.K.'nin, polis ekiplerine, "Önceden aramızda husumet vardı. Bundan dolayı Samet'i öldürdüm" dediği belirtildi.

Olayla ilgili yürütülen çalışma kapsamında Ş.K.'nin kız arkadaşı Ö.A. ile birlikte Y.İ., kardeşi İ.İ., R.Ş. ve Ö.İ. de gözaltına alındı. Kötekli Mahallesi'nde eğlence mekanı sahibi İ.İ.'nin 23 Ekim'de de Samet Demir ve arkadaşlarıyla kavga ettiği öğrenildi.