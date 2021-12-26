Haberler Yaşam Haberleri Muğla'da sebze ve meyve yüklü kamyon alev alev yandı!
Giriş Tarihi: 26.12.2021 22:55

Muğla'da sebze ve meyve yüklü kamyon alev alev yandı!

DHA
Muğla’da sebze ve meyve yüklü kamyon alev alev yandı!

Muğla'da seyiir halindeyken tekeri patlayıp alev alması sonucu alev alev yanan sebze ve meyve yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi. Yangında yaklaşık 100 bin TL'lik sebze ve meyve zarar gördü.

Muğla'dan İzmir istikametine giden Haldun Baykala yönetimindeki 10 ADF 945 plakalı kamyonet, bugün saat 19.00 sıralarında Salihpaşalar bölgesinde seyir halindeyken sol ön tekerinin patlayıp alev alması sonucu, yanmaya başladı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma personeli sevk edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında alev topuna dönen sebze ve meyve yüklü kamyon kullanılamaz hale gelirken, karayolundaki ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı Bayır Karakol Komutanlığı'nca, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Muğla'da sebze ve meyve yüklü kamyon alev alev yandı!
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