Muğla’da sezonun ilk caretta caretta yuvası tespit edildi

Caretta carettaların üreme anlarından Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesindeki İztusu kumsalında, yuvalama sezonu başladı. Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) ekipleri, sezonun ilk yuvasını tespit etti.

Yuva ve çevresinde gerekli çalışmaların yapıldığını bildiren DEKAMER, "Dalyan İztuzu Kumsalı gibi T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından korunan Özel Çevre Koruma Bölgelerinde her yıl çeşitli ekiplerce izleme ve koruma çalışmaları yürütülüyor. Güzel ve sorunsuz bir sezon olmasını umuyor ve koruma çalışmalarını yürütecek tüm ekiplere başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.