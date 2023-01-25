Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da şiddetli deprem sonrası tüm ekipler sahada
Giriş Tarihi: 25.1.2023 16:49 Son Güncelleme: 25.1.2023 16:51

Muğla’da şiddetli deprem sonrası tüm ekipler sahada

Muğla Seydikemer’de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Ege ve Akdeniz’in bazı şehirlerinde de hissedildi. Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman ve Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, şuana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığını, tüm ekiplerin sahada olduğunu açıkladı.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’da şiddetli deprem sonrası tüm ekipler sahada

Muğla Seydikemer'de AFAD verilerine göre 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 41 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Muğla, Aydın, Denizli, İzmir ve Antalya'da da hissedildi.

KRİZ MERKEZİ TOPLANDI

Paniğe neden olan depremden dolayı şuana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, kriz merkezinin toplandığı belirtti. Başkan Otgöz, şuana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığını kaydetti.

OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI

Deprem sonrası olumsuz bir ihbar alınmadığını belirten AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Geçmiş olsun Muğla. Akdeniz'de Seydikemer ilçemiz açıklarında meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbar ulaşmadı. İlgili tüm ekiplerimiz ile alan tarama çalışmalarına devam ediyoruz. Muğlalı hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

EN UFAK OLUMSUZLUĞA KARŞI VATANDAŞIN YANINDAYIZ

Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, "Kriz merkezimizi topladık. 1 saat içinde köy ve mahallelerden olumsuz bir ihbar almadık. Kolluk kuvvetleri ve muhtarlarımız ile alandaki çalışmamız devam ediyor. En ufak olumsuzluk bile olsa. Vatandaşımızın yanındayız" açıklamasını yaptı.
Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, "Yaşanan Deprem sonrası tüm ekiplerimizce sahada yapılan incelemeler sonrası ilçemiz genelinde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı, hayatın olağan akışının devam ettiği tespit edilmiştir. Tüm Fethiyeli Hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ayşenur Arslan canlı yayında SABAH ve A Haber'den özür diledi: Karne hediyesi et olayında trollenmişiz! Yüzüm kızardı
SON DAKİKA: Muğla'da şiddetli deprem! İzmir, Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin deprem ile sarsıldı (Son depremler)
SON DAKİKA: Maaş farkları için tarih belli oldu: Emekli sandığı kapsamında malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı...
Habertürk TV'deki 'Karne hediyesi et' yalanında yeni gelişme! Ham görüntüler ortaya çıktı: Muhabirden bilinçli yönlendirme
SON DAKİKA: Bakan Nebati'den vergi affı ile borç yapılandırması açıklaması! Vade 4 yıl, peşinata yüzde 10 indirim!
CHP'li başkandan eski şoförüne kıyak! Belediye çalışanlarını canından bezdirdi
SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den EYT, bütçe ve Meclis açıklaması!
CHP'li gazeteci Enver Aysever'den İmamoğlu'nun 'Anadolu turu'na sert tepki: Artık İstanbul'da otur
Son dakika: Başörtüsü düzenlemesinde yeni gelişme: Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonunda kabul edildi
Kaftancıoğlu da kavgaya daldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’da şiddetli deprem sonrası tüm ekipler sahada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA