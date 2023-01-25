Muğla’da şiddetli deprem sonrası tüm ekipler sahada

Muğla Seydikemer'de AFAD verilerine göre 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 41 kilometre derinlikte meydana gelen deprem Muğla, Aydın, Denizli, İzmir ve Antalya'da da hissedildi.

KRİZ MERKEZİ TOPLANDI

Paniğe neden olan depremden dolayı şuana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz, kriz merkezinin toplandığı belirtti. Başkan Otgöz, şuana kadar olumsuz bir ihbar alınmadığını kaydetti.

OLUMSUZ BİR İHBAR ALINMADI

Deprem sonrası olumsuz bir ihbar alınmadığını belirten AFAD Başkanı Yunus Sezer, "Geçmiş olsun Muğla. Akdeniz'de Seydikemer ilçemiz açıklarında meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbar ulaşmadı. İlgili tüm ekiplerimiz ile alan tarama çalışmalarına devam ediyoruz. Muğlalı hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

EN UFAK OLUMSUZLUĞA KARŞI VATANDAŞIN YANINDAYIZ

Seydikemer Kaymakamı Yıldız Büyüker, "Kriz merkezimizi topladık. 1 saat içinde köy ve mahallelerden olumsuz bir ihbar almadık. Kolluk kuvvetleri ve muhtarlarımız ile alandaki çalışmamız devam ediyor. En ufak olumsuzluk bile olsa. Vatandaşımızın yanındayız" açıklamasını yaptı.

Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, "Yaşanan Deprem sonrası tüm ekiplerimizce sahada yapılan incelemeler sonrası ilçemiz genelinde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı, hayatın olağan akışının devam ettiği tespit edilmiştir. Tüm Fethiyeli Hemşerilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.