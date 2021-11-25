Muğla’da silahlı saldırı: 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, Menteşe İlçesine bağlı Kötekli Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; bir bardan dışarı çıkan Samet Demir, karşı taraftan gelen bir kişi tarafından önce ayağından, ardından göğsünden vuruldu. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden kaçtı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 33 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Samet Demir, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsı arama çalışmaları sürüyor.