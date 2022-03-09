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Giriş Tarihi: 9.3.2022 14:50 Son Güncelleme: 9.3.2022 15:05

Muğla'da silahlı saldırı: 3 gözaltı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’da silahlı saldırı: 3 gözaltı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir iş adamına silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Beldibi Mahallesinde 5 Mart'ta, işadamı T.Ö. otomobiliyle seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradı. Başka bir araçtan 7 kez ateş açan şahıslar olay yerinden kaçtı. T.Ö.'nün ihbarı üzerine Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Geniş çaplı araştırmalar sonucunda, güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri saldırıyı M.K., R.S., F.Ç'nin gerçekleştirdiğini belirledi. 3 şüpheli yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs-Mala Zarar Verme' suçundan adliyeye sevk edildi.

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Muğla'da silahlı saldırı: 3 gözaltı
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