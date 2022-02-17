Muğla’da sır perdesi aralandı! Korkunç gerçek yıllar sonra ortaya çıktı!

Fethiye'de yaşayan berber Burhan Aykurt, 29 Kasım 2018 tarihinde İzmir'e gideceğini söyleyerek evden ayrıldı. Bekar olan Aykurt'tan bir daha haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine emniyet, jandarma, Arama Kurtarma (AKUT), Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, itfaiye ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri, Aykurt'un son olarak Dalaman'da görüldüğü bilgisi üzerine bu çevrede arama-kurtarma çalışması yaptı. Uzun süren çalışmalara rağmen Aykurt bulunamadı.