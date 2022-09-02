Muğla’da susam tarlasına uçan otomobildeki 2 turist hayatını kaybetti

Muğla'da, Köyceğiz istikametinden Gökova Kavşağı'na seyir halinde olan 24 yaşındaki Samet Yüksel yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çıtlık mahallesi mevkiinde yolun sağ tarafındaki susam tarlasına uçtu.

İhbar üzerine olay yerine trafik, jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Susam tarlasına uçması sonrası takla atan araç içinde bulunan 38 yaşındaki Rus vatandaşı Aleksey Aleksandrovıch Chausov ve 43 yaşındaki Rus vatandaşı Alla Chausova olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası araçtan fırlayan sürücü Samet Yüksel, çalılar arasında itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Yüksel, ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.