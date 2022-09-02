Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da susam tarlasına uçan otomobildeki 2 turist hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 2.9.2022 15:04 Son Güncelleme: 2.9.2022 15:53

Muğla’da susam tarlasına uçan otomobildeki 2 turist hayatını kaybetti

Muğla'da Gökova Kavşağı’nda bir otomobil susam tarlasına uçtu. Kaza sonucu otomoilde yolcu olarak bulunan iki Rus turist hayatını kaybetti.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’da susam tarlasına uçan otomobildeki 2 turist hayatını kaybetti

Muğla'da, Köyceğiz istikametinden Gökova Kavşağı'na seyir halinde olan 24 yaşındaki Samet Yüksel yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çıtlık mahallesi mevkiinde yolun sağ tarafındaki susam tarlasına uçtu.

İhbar üzerine olay yerine trafik, jandarma, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Susam tarlasına uçması sonrası takla atan araç içinde bulunan 38 yaşındaki Rus vatandaşı Aleksey Aleksandrovıch Chausov ve 43 yaşındaki Rus vatandaşı Alla Chausova olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası araçtan fırlayan sürücü Samet Yüksel, çalılar arasında itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak kurtarıldı. Yüksel, ambulans ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli promosyon 2022 bankalar listesi: Başvuru tarihleri uzatıldı! En yüksek emekli promosyonu ne kadar?
KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 KYK yurt sonuçları tıkla sorgula hemen!
GSB kura sonuçları 2022 isim listesi İŞKUR ile öğren! Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB personel alımı kura sonuçları açıklandı mı?
GSB kura sonuçları nihai isim listesi 2022: İŞKUR GSB personel alımı kura sonuçları isim listesi erişim ekranı
Aile Destek Programı eylül ödemeleri ne zaman yatacak, yattı mı? Aile Destek Programı başvuru nasıl yapılır, nereden?
Son dakika | Avrupa için korkutan uyarı; Kitlesel yoksulluk ve açlık yaşanabilir
Son dakika hava durumu uyarısı: Meteoroloji'den 10 il için kritik yağış bilgisi
Son dakika: Hablemitoğlu suikastının zanlısıydı! Levent Göktaş, Bulgaristan'da yakalandı
ÖSYM duyurusu: YKS ek tercih ne zaman, hangi tarihte? 2022 YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar listesi
2022 Aile Destek Paketi başvuruları e-Devlet üzerinden alınıyor! Aile Destek Programı ödemeleri güncel durum
ARKADAŞINA GÖNDER
Muğla’da susam tarlasına uçan otomobildeki 2 turist hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA