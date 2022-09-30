Muğla’da tatil dolandırıcısı çete lideri yakalandı! 42 yerden suç kaydı var

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, otellerin internet sayfaları kopyalanarak oluşturulan, sahte rezervasyonlarla vatandaşları dolandıran şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı. Şüpheli A.B.'nin, Datça'daki bir otelin adres ve site bilgileri kullanılarak sahte bir internet sitesi oluşturduğu ve sahte rezervasyon yaptığı tespit edildi. Kurduğu paravan şirketler üzerinden para transferi yaparak vatandaşları dolandıran şirket yöneticisi A.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Manisa'da yakalanarak gözaltına alınan şüpheli A.B, Datça Cumhuriyet Başsavcılığınca, hazır edildi. A.B'nin incelenen telefonundaki mesaj içeriklerinde sahte hesaplar, paravan şirketler, para transferleriyle ilgili bir çok yazışma olduğu görüldü.

Niteliki dolandırıcılık talebiyle tutuklamaya sevk edilen A.B., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak, Muğla E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

42 YAKALAMA KARARI VAR

Ayrıca şüpheli A.B.'nin, 42 ayrı yerden yakalaması bulunduğu tespit edilerek, mevcut 4 yıl 3 ay kesinleşmiş cezasının infazına da başlanıldığı bildirildi.