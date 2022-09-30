Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da tatil dolandırıcısı çete lideri yakalandı! 42 yerden suç kaydı var
Giriş Tarihi: 30.9.2022 14:02 Son Güncelleme: 30.9.2022 14:06

Muğla’da tatil dolandırıcısı çete lideri yakalandı! 42 yerden suç kaydı var

Muğla’da bir otelin adres ve site bilgilerini kullanarak, sahte rezervasyon yoluyla vatandaşları dolandıran şirket yöneticisi şüpheli A.A., yakalanarak gözaltına alındı. 42 ayrı yerden yakalaması bulunan şüpheli A.B.’nin, mevcut 4 yıl 3 ay kesinleşmiş cezasının infazına da başlanıldığı bildirildi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Muğla’da tatil dolandırıcısı çete lideri yakalandı! 42 yerden suç kaydı var

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, otellerin internet sayfaları kopyalanarak oluşturulan, sahte rezervasyonlarla vatandaşları dolandıran şüphelilerin tespiti için çalışma başlatıldı. Şüpheli A.B.'nin, Datça'daki bir otelin adres ve site bilgileri kullanılarak sahte bir internet sitesi oluşturduğu ve sahte rezervasyon yaptığı tespit edildi. Kurduğu paravan şirketler üzerinden para transferi yaparak vatandaşları dolandıran şirket yöneticisi A.B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Manisa'da yakalanarak gözaltına alınan şüpheli A.B, Datça Cumhuriyet Başsavcılığınca, hazır edildi. A.B'nin incelenen telefonundaki mesaj içeriklerinde sahte hesaplar, paravan şirketler, para transferleriyle ilgili bir çok yazışma olduğu görüldü.

Niteliki dolandırıcılık talebiyle tutuklamaya sevk edilen A.B., Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak, Muğla E tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

42 YAKALAMA KARARI VAR

Ayrıca şüpheli A.B.'nin, 42 ayrı yerden yakalaması bulunduğu tespit edilerek, mevcut 4 yıl 3 ay kesinleşmiş cezasının infazına da başlanıldığı bildirildi.

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Muğla’da tatil dolandırıcısı çete lideri yakalandı! 42 yerden suç kaydı var
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