Muğla’da ticari araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü Ramazan Meltem'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.