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Giriş Tarihi: 20.7.2023 14:25 Son Güncelleme: 20.7.2023 14:42

Muğla’da tırla otomobil çarpıştı:  2 ölü

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde tuğla yüklü tır ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcusu hayatını kaybetti.

Erdoğan CANKUŞ
Muğla’da tırla otomobil çarpıştı:  2 ölü

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Eşen Mahallesi Fethiye-Kaş Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.C. (61) yönetimindeki tır ile Batuhan Karagül (24) idaresindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü Batuhan Karagül ve otomobilde yolcu olarak bulunan Aziz Köse'nin (22) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon sürücüsü İ.C. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Muğla’da tırla otomobil çarpıştı:  2 ölü
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