Muğla’da toplu sünnet töreni

Muğla'da Menteşe Kültür ve Sanat Şenliği başladı. Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan şenlikler, geleneksel baca yakma töreniyle başladı. Muğla'da 6.sı düzenlenen Menteşe Kültür ve Sanat Şenliğinde toplu sünnet töreni ve çocuk etkinlikleri yapıldı.

Etkinlik kapsamında 10 çocuğun sünnet töreni yapıldı. Muğla turu atan minik yürekler doyasıya eğlendi. Törende sünnet edilen çocuklara gram altın takıldı. Etkinlik sonrası çocuklar zeybek oynadı. Daha sonra aileleri ile birlikte kendilerine tahsis edilen üstü açık araçla şehir turu yaptı.