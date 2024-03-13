Muğla’da Toros için rekor fiyat isteniyor

Muğla Menteşe'deki bir galeride 1991 model sedan tipi Renault Toros, görenlerin ilgisini çekiyor. Henüz 70 bin kilometrede olan Toros'a gözü gibi bakan galeri sahibi Hilmi Kalender, rekor fiyat biçti. Bütün takımları, parçaları fabrikadan ilk çıktığı günkü gibi olan bir zamanların efsane otomobiline 450 bin TL isteniyor.

EVLADIMIZ GİBİ BAKIYORUZ

Otomobilini evladı gibi baktıklarını belirten Kalender, "1991 yılında babam ben doğacağım zaman ilk arabamız olsun diye almış. O zamandan beri köyün dışına çıkmamış olup köyde garajda gözümüz gibi baktığımız her gün yıkayıp kapalı yerde sakladık arabamızı. İlk sahibi biziz arabamızın en ufak kazası yoktur, boyası dahi yoktur. Arabamızı evladımız gibi bakıp, koruyoruz. İçinde yemek ve sigara içmek yasaktır" dedi.