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Giriş Tarihi: 7.5.2023 00:59 Son Güncelleme: 7.5.2023 01:44

Muğla'da trafik kazası:1 ölü, 2 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen kazada Ukrayna Uyruklu Şoförün kullandığı TIR  ile otomobil çarpıştı. Otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı

Erdoğan CANKUŞ
Muğla’da trafik kazası:1 ölü, 2 yaralı

Fethiye Antalya Karayolu Sarıyer mevkisinde meydana gelen kazada Mevlüt Taşezer idaresindeki 50 BC 048 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle Ukrayna uyruklu Yaroslav Mekhanchuk yönetimindeki BX 3539 EX plakalı yaş sebze meyve götürmek için Fethiye'ye giden TIR'la çarpıştı. Feci kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobildeki Keziban Taşezer'in kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücüler ise sağlık ekibince Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

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Muğla'da trafik kazası:1 ölü, 2 yaralı
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