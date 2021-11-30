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Giriş Tarihi: 30.11.2021 00:44

Muğla’da uluslararası operasyonda 27 zanlı tutuklandı

AA
Muğla’da uluslararası operasyonda 27 zanlı tutuklandı

Muğla'da düzenlenen "insan ticareti ve uluslararası siber dolandırıcılık" operasyonunda gözaltına alınan Tayvan uyruklu 27 şüpheli tutuklandı

Ekiplerce 26 Kasım'da yakalanan zanlıların İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 27 şüpheli, güvenlik önlemleri altında Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi.

Zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı ile Tayvan kolluk teşkilatı ekipleri, daha önce Slovenya, Hırvatistan, Makedonya ve Karadağ'da faaliyet yürüten uluslararası suç örgütünün Antalya'da faaliyetlerini tespit etmiş, 26 Nisan'da düzenlenen operasyonda Tayvan uyruklu 33 düzensiz göçmen kurtarılmış, 2'si Türk, biri Tayvan uyruklu 3 şüpheli yakalanmıştı.

Çalışmayı genişleten ekipler, uluslararası suç örgütünün Muğla'da da faaliyet gösterdiğini belirleyerek 26 Kasım'da düzenledikleri operasyonda Tayvan uyruklu 27 şüpheliyi gözaltına almıştı. Zanlıların adreslerinde çok sayıda telefon, tablet, bilgisayar, 120 bin lira ile 10 bin dolar bulunmuştu.

Muğla’da uluslararası operasyon

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Muğla’da uluslararası operasyonda 27 zanlı tutuklandı
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