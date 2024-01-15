Haberler Yaşam Haberleri Muğla’da uyuşturucuya geçit yok! 16 operasyon yapıldı
Giriş Tarihi: 15.1.2024 15:30 Son Güncelleme: 15.1.2024 16:06

Muğla’da uyuşturucuya geçit yok! 16 operasyon yapıldı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 16 ayrı operasyon gerçekleştirildi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Muğla’da uyuşturucuya geçit yok! 16 operasyon yapıldı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde yapılan Narkotik Suçlarla Mücadele çalışmaları kapsamında uyuşturucu tacirlerine yönelik 16 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 248,84 gram esrar maddesi, 1,66 gram metamfetamin maddesi, 4,60 gram kokain maddesi, 2 gram skunk maddesi, 172 adet sentetik ecza, 1 adet kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 28,000 tl suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. 20 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

3 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan, 17 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 1 şüpheli tutuklandı.

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Muğla’da uyuşturucuya geçit yok! 16 operasyon yapıldı
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