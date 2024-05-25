Muğla’da vahşice öldürülen Şaban Ataş son yolculuğuna uğurlandı

Muğla Seydikemer ilçesinde 22 Mart tarihinde ortadan kaybolan Şaban Ataş'tan (52) bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine aile üyeleri Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılmıştı. Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, canlı yayın çıkışında baş başa görüştüğü Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etmişti.

"Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" diyen Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi. Bu itirafın ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. 15 Mayıs günü Sarıyer mevkiine giden polisler, üzeri taşlarla örtülü bir erkek cesediyle karşılaşmıştı. Ataş'a ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca kasten adam öldürme suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Karabulut, 2 oğlu ve annesi ile Burhanettin Öztürk olman üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Gözaltına alınan şüpheliler Emine Karabulut, Durkadın Karabulut, Burhanettin Öztürk, Mert Ataş ve Mehmet Ataş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadelerinin ardından Burhanettin Öztürk, Mert Ataş ve Emine Karabulut tutuklanarak Seydikemer'deki Eşen Cezaevine gönderildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Taşların altına gömülü halde bulunan Ataş'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye alındı. Cesedin vücut bütünlüğü tanınmaz halde olduğu için DNA testiyle tespit yapılmıştı. Ataş'ın cenazesi Seydikemer'in Yaka Mahallesi mezarlığında kılınan namazın ardından dualarla toprağa verildi