Muğla’da vahşice öldürülen Şaban Ataş son yolculuğuna uğurlandı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 22 Mart tarihinde ortadan kaybolan Şaban Ataş'tan (52) bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine aile üyeleri Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılmıştı. Ataş'ın bir süre önce boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eski eşi Emine Karabulut, canlı yayın çıkışında baş başa görüştüğü Müge Anlı'ya cinayeti itiraf etmişti.

"Kahvaltıda Burhanettin Öztürk, Şaban ve ben oturuyorduk. Aralarında kavga çıktı. Burhanettin, Şaban'ı iple boğdu. Ardından cesedi götürdü" diyen Karabulut, cesedin gömüldüğü yeri de söyledi. Bu itirafın ardından Seydikemer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verildi. 15 Mayıs günü Sarıyer mevkiine giden polisler, üzeri taşlarla örtülü bir erkek cesediyle karşılaşmıştı. Ataş'a ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca kasten adam öldürme suçundan yürütülen soruşturma kapsamında Karabulut, 2 oğlu ve annesi ile Burhanettin Öztürk olman üzere toplam 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Gözaltına alınan şüpheliler Emine Karabulut, Durkadın Karabulut, Burhanettin Öztürk, Mert Ataş ve Mehmet Ataş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadelerinin ardından Burhanettin Öztürk, Mert Ataş ve Emine Karabulut tutuklanarak Seydikemer'deki Eşen Cezaevine gönderildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Taşların altına gömülü halde bulunan Ataş'ın cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderilmişti. Cesedin vücut bütünlüğü tanınmaz halde olduğu için DNA testiyle tespit yapılmıştı. Ataş'ın cenazesi Seydikemer'in Yaka Mahallesi mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi. Cenaze namazına çok sayıda vatandaş katılırken Şaban Ataş'ın bir suçtan dolayı cezaevinde bulunan kardeşi Salih Ataş jandarma eşliğinde cenazeye gelirken kardeşi Fethi Ataş,eniştesi Ali Akbay, Şaban Ataş'ın çocukları 11 yaşındaki Halil İbrahim ve 15 yaşındaki Mehmet Ataş ile kız kardeşi Saliha Akbay da katıldı.

Cezalarını Çeksinler

Öldürülen Şaban Ataş'ın kardeşi Fethi Ataş kayıp ağbeyenin olayının aydınlanmasını sağlayan Müge Anlı ve ekibine teşekkür ederek, "Bu vahşi cinayeti gerçekleştirenler en ağır cezayı alsın biz adalete güveniyoruz" dedi.