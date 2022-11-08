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Giriş Tarihi: 8.11.2022 03:52

Muğla'da yangın! İki katlı ev küle döndü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 93 yaşındaki Gülsüm Tolga'ya ait iki katlı ev, çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi

DHA
Muğla’da yangın! İki katlı ev küle döndü

Menteşe ilçesi Denizova Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında Gülsüm Tolga'ya ait iki katlı evde yangın çıktı. Yaşlı kadını dışarıya çıkartan komşuları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangında ev ve içerisindeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile itfaiye erlerince yapılan incelemede, yangının çamaşır makinesine ait kabloların kısa devre yapmasından dolayı çıktığı belirlendi.

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Muğla'da yangın! İki katlı ev küle döndü
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