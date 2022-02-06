Muğla’da yaz gibi Pazar

Muğla'da süren soğuk hava ve yağmurların ardından hafta sonu güneşin yüzünü göstermesiyle vatandaşlar sahillere akın etti. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle gözde tatil merkezlerindeki sahillerde yoğunluk oluştu. Güzel havayı ve güneşi gören vatandaşlar kendilerini dışarı attı. Marmaris, Fethiye ve Bodrum gibi doğa harikası bölgelerde yaz havası yaşandı. Vatandaşlar Marmaris Uzunyalı sahili ve Yatlimanı'da yürüyüş yaptı. Bazı kimseler de sahil boyundaki kafe ve restoranlarda güzel havanın tadını çıkardı.

Bodrum da ise Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent sahillerinde yoğunluk yaşandı. Sahil kenarındaki restoran ve kafeleri dolduran vatandaşlar, güzel havanın tadını çıkardı.

Meteorolojiden alınan bilgiye göre Muğla'da hafta boyu hava sıcaklıklarının mevsim değerlerinin üzerinde seyredeceği öğrenildi.