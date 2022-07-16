Muğla’da yol isyanı

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, beraberinde AK Parti'li Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir ve İlçe Başkanı Volkan Alpözen ile birlikte Kavaklıdere'deki ziyaretlerinin ardından, CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisinde olan ama yıllardır yapılmayan yolda incelemelerde bulundu.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Kavaklıdere ilçesinin ana caddesi olan Turgut Özal Bulvarında yol çalışması yapmayan CHP'li Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e eleştirilerde bulunarak şu bilgilere yer verdi:

"Kavaklıdere'nin ana caddesinin mülkiyeti de tasarruf yetkisi de Büyükşehir Belediyesi'nde. Kavaklıdere'nin İlçe Belediyesine ait olan yolların durumuyla ana yol arasında dağlar kadar fark var.

Yaklaşık iki yıl kadar önce de Belediye Başkanımız, İlçe Başkanımız ve Kavaklıdere'deki muhtarlarımız ile birlikteyken mülkiyeti Büyükşehir'e ait olan bu yolla ilgili CHP'li Muğla Milletvekili Sayın Süleyman Girgin'i aradım. Özellikle Sayın Girgin'le görüştüm. Çünkü Süleyman Girgin Kavaklıderelidir.

Kendisi de ilgileneceğini ve Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'e ileteceğini söyledi. Şimdi bizim bu görüşmemizin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. Burası 4 km'lik bir yol. 4 km'lik yolu 2 yıldan beri Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Gürün hala yapamadı.

Büyükşehir Belediye Başkanı, 3 yıldan beri Kavaklıdere Belediyesini ziyaret etmemiş ve yollarını bile görmemiştir. Kavaklıdereli hemşerilerimiz, AK Parti'li Belediye olduğu için mi yollarımız yapılmıyor, vatandaş cezalandırılıyor diye şikayet ediyor.

Biz Hükümet olarak; Kavaklıdere'de İlçe Emniyet Amirliği binasını yeni yaptık. Belediye Binasını yeni yaptık. Kaymakamlık binasını yaptık. 8. Etap TOKİ Projesini başlattık. Doğalgaz getirdik"

CHP'Lİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK SİZ NE YAPIYORSUNUZ

AK Parti'li Gökcan sözlerini şöyle sürdürdü: "Eyyy Osman Gürün Eyyy Süleyman Girgin, Ya bu yolu yapın, ya da yapamayacaksınız maddi anlamda sıkıntınız varsa, biz de Hükümet olarak ne gerekiyorsa yapalım. Kavaklıdereli vatandaşlarımızı bu zulümden kurtaralım… Hodri meydan."

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir de altyapı çalışmalarının iki yıl önce tamamlandığını söyleyerek, şunları kaydetti: "Bu iki yıl içerisinde Kavaklıdere Belediye Başkanlığımızın sorumluluğundaki yaklaşık 18 km yolun yapımını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk. Ama maalesef İlçemizin ana giriş konumundaki 4 km uzunluğundaki Turgut Özal Bulvarımız Muğla Büyükşehir Belediyemiz tarafından aradan geçen 2 yıllık süreçte bir türlü tamamlanamadı.

Eğer Muğla Büyükşehir Belediyesi Kavaklıdere ilçemizin girişi konumundaki Turgut Özal Bulvarımızı yapmıyorlarsa veya yapamıyorlarsa bu yolumuzun yapımını Kavaklıdere Belediye Başkanlığımıza devretsinler. Kavaklıdere Belediye Başkanlığı olarak biz 1 ay içerisinde tamamlayarak tekrar Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yetkisine sorumluluğuna devredelim. İstiyoruz ki vatandaşımız bu sıkıntıdan kurtulsun."